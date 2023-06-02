Продемонстрировали суперсети всей стране

Севастопольские волонтеры представили свои маскировочные сети и пятиточечники на выставке в Санкт-Петербурге и на форуме во Владимире. Скоро свою продукцию, в том числе, сухие супы, каши и камуфляжные костюмы «Леший» они повезут в Москву.

В Санкт-Петербурге выставка «Во славу Отечества! За Россию!» будет проходить до конца года. Посмотреть маскировочные сети, которые сплели волонтеры из Севастополя, можно в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого.

«От нашего волонтерского движения «Zащитникам V2022» там выставлены маскировочные сети подразделения «Звездный Берег-Кача с Любовью». В музее их разместили на центральных стенах. По словам очевидцев и участников выставки — это суперсети», — рассказала волонтер Ольга Коваленко.

Кроме сетей, на выставке демонстрируется и другая продукция от севастопольцев: окопные свечи и «кошки» — металлические приспособления для вытаскивания раненых с поля боя.

В последнее время севастопольские волонтеры активно делятся своими наработками с единомышленниками из других городов. Так, в мае они съездили на первый военно-патриотический форум, который прошел во Владимире.

«На форум приехали волонтеры со всей страны, в том числе, с Сахалина. Всего там было около 400 человек. Мы привезли с собой маскировочные сети и наших «Лешиков», сублимированные супы, каши, швейные изделия аптечки, пятиточечники, подсумки для гранат, окопные свечи. Наши сети даже захотели приобрести тут же на выставке, но мы их уже подарили военным, которые их ждали. Когда понимаешь сколько нас, когда видишь настроение людей — это очень воодушевляет», — сообщила О.Коваленко.

«Лешиками» называют маскировочные костюмы. Точнее, они больше похожи на мохнатые плащи с капюшонами. Плести их волонтеры начали несколько месяцев назад.

Следующий подобный военно-патриотический форум проведут летом в Москве.