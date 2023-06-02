Обещают единый тариф и для пригорода и билетное меню

В рамках оптимизации маршрутной сети департамент транспорта Севастополя планирует ввести единый тариф на перевозки, который будет действовать как в городе, так и в пригороде. Кроме этого пассажирам предложат «билетное меню».

Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено на заседании Законодательного собрания.

Он пояснил, что каких-то колоссальных финансовых средств для этого не потребуется.

— Это не такие большие деньги, но мне кажется, надо все-таки ввести единый тариф, который будет действовать как в городе так и в пригороде, — пообещал П.Иено.

Он рассказал, что эту работу проведут в рамках реализации проекта по изменению городской маршрутной сети. По его словам, Севастополь, очень компактный город и людей надо перевозить по единому тарифу.

Замгубернатора отдельно упомянул о льготном тарифе для студентов, живущих в отдаленных районах города. Получилось оригинально.

— В любом случае при разработке маршрутной сети, мы также разрабатываем и билетное меню. Мы хотели бы, чтобы при заключении контрактов все частные перевозчики утвердили это билетное меню. Тогда у нас будет не только студенческое, у нас будет и общегородское и какие-то еще варианты, при которых люди смогут посчитать свои расходы и выбрать месячный проездной, который также существенно, ну несущественно, позволит сэкономить денежные средства на перевозке, — поделился планами чиновник.

П.Иено также заверил, что во время презентации маршрутной сети, которая по заверениям замгубернатора должна состоятся в июне, будет представлено и билетное меню.