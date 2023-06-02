На пляже Хрустальный будут лаунж-зоны, карусель и детская площадка

Для повышения комфортности на пляже Хрустальный оборудуют лаунж-зоны. Об этом 2 июня сообщил заместитель директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства г.Севастополя» Геннадий Копытин.

Он рассказал, что право благоустроить пляж после проведения двух конкурсов получил единственный соискатель ООО «Культурный центр «Хрустальный».

Договор на благоустройство пляжа с предприятием был заключен только 18 мая. Новый оператор взялся провести мероприятия по обеспечению безопасности отдыхающих, а также создать комфортные условия для отдыха. Обязательными являются теневые навесы, душевые кабины, кабинки для переодевания, туалеты.

Оператор также планирует несколько лаунж-зон с насыпной галькой, рассчитанных, в основном, на приезжих, которые бетону предпочитают гальку, что позволяет им в полной мере почувствовать себя на море.

– Оператор планирует сделать здесь небольшой бетонный бордюрчик и засыпать эту зону галькой. Будет очень комфортно. Помимо этого, на этих площадках будут детские зоны, и детишки смогут играться галькой, – сообщил Г.Копытин.

Лаунж-зоны обещают сделать бесплатными, а всю территория общедоступной, что прописано в договоре. Туалеты также будут бесплатными.

Кроме того, в центральной части установят карусель и детскую площадку. Старую спортивную площадку демонтируют и на ее месте установят новое оборудование.

По словам чиновника, к новому оператору обещают предъявлять серьезные требования. Договором предусмотрены штрафы, а в случае неоднократного нарушения договорных позиций – его расторжение. К слову, договор заключен на десять лет, что не означает, что оператор продержится столь долго.

Сумма инвестиций по договору составляет 10 млн рублей, из которых в первый год будет вложено 9,9 млн рублей, а в следующем – оставшиеся 100 тысяч. Все имущество, которое будет смонтировано, останется городу «при любых раскладах».

К открытию курортного сезона 15 июня оператор заверил, что успеет все сделать, что уже теперь вызывает сомнения: металлоконструкции навесов проржавели, раздевалки поломаны, туалеты не работают, по всей территории – не убран мусор, кое-где из покрытия торчат металлические штыри.

На вопрос, успеется ли все сделать, Г.Копытин привел главный аргумент – 6 июня и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов проведет совещание, где «оператору жестко напомнят об обязанностях, сроках и штрафах».

Бассейн передадут в городской собственность

Как пояснил Г.Копытин, скандально известный открытый бассейн, в котором, как и прежде, никто не плавает, собираются передать в городское имущество, с последующим принятием по нему решения.

Он уверен, что это будет в нынешнем сезоне, но когда именно, сказать не может.

И вообще, бассейн – не его функционал и ничего конкретно ему не известно. Даже то, является ли оператор пляжа владельцем бассейна.

– Сейчас же будут его на баланс города ставить, то есть он не будет принадлежать оператору, – еще раз отметил он.

Все – в процессе

Эти необходимые для цивилизованного пляжного отдыха службы пока еще только формируют.

– Это все – в процессе. Есть у него матросы-спасатели, которые остались с прошлых времен. Предусмотрен пункт оказания первой медицинской помощи, там будет стоять топчан и медицинская аптечка, – продолжил чиновник. Спасателей также обещают обеспечить плавсредствами.

Что касается замусоренности территории, то оператору еще предстоит заключить договор на вывоз ТКО. В штат также включат тех, кто будет следить за чистотой гальки.

Кстати, Г.Копытин не исключает, что гальку будет смывать в море. В этом случае, ее будут заменять, как уже не однажды было с тротуарной плиткой, на которую все-таки заменили прежнее бетонное покрытие.

– Я думаю, все будет хорошо, и жители не пожалеют, придя сюда отдыхать, – еще раз обнадежил Г.Копытин.