На Константиновской батарее покажут «Город, достойный восхищения»

Экспозиция будет состоять из примерно 50 фотографий известного севастопольского фотографа Юрия Югансона, который является штатным фотографом севастопольского отделения РГО.

Это он предложил назвать фотоэкспозицию «Город, достойный восхищения», соотнеся такое название с греческим именем Севастополя «Город, достойный поклонения», и включив в нее изображения как городских улиц и площадей, так и виды городских окрестностей. На фотографиях можно будет увидеть красоты Балаклавы, Фиолента, Байдарской долины.

– Это будет Севастополь, который мы видим каждый день или, наоборот, не видим никогда, – рассказал «Севастопольской газете» Ю.Югансон.

Он также рассказал, что экспозиция расположится в одном из музейных залов Константиновской батареи. Фотоснимки будут распечатаны в формате 90x60 см.

Выставку планируют открыть в рамках общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города.