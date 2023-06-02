Азовское море — российское

Государственная Дума 1 июня денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Документ ранее был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о денонсации Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Россия и Украина подписывали соглашение в 2003 году в Керчи.

В результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, сказано в пояснительной записке.