Здание катка на стадионе КЧФ почти построено

Здание ледовой арены, что возводится на стадионе КЧФ (ул.4-я Бастионная), почти готово. Заявленный процент общей готовности объекта на сегодня составляет 98%.

Заказчик и собственник стадиона — Черноморский флот, проектные и строительные работы выполняет АО «АРГО».

Напомним, что объект строится в рамках комплексной реконструкции стадиона Краснознаменного Черноморского флота. Таким образом, здание катка — это лишь первая очередь всего объекта.

В данный момент строители завершили весь объем строительно-монтажных работ: построено двухэтажное здание ледовой арены высотой 11,8 метров, площадью 1560 кв.м на 350 зрителей. На поле уже установлены хоккейные борта и отсеки для запасных игроков и судей. Ведется пусконаладка слаботочных и электрических систем котельной, теплового пункта, водно-распределительного узла, электроустановочного светового оборудования, укладывают линолеум. Начата чистовая уборка помещений. Сдача объекта запланирована на второй квартал 2023 года. Первый лед строители собираются залить уже в июне.

Новый каток, как обещают, будет доступен не только для военнослужащих, но и для спортивных федераций города, которые смогут там проводить тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию.

Каток обещают открыть и для всех любителей катания на коньках. Предполагается, что ежедневно ледовой ареной смогут пользоваться до 300 человек.

Также сообщается, что второй этап реконструкции включает благоустройство территории и ограждение металлоконструкциями таким образом, что все происходящее на стадионе будет просматриваться снаружи.

На самом обновленном стадионе построят полноразмерное футбольное поле общей площадью 7140 кв м. с трибунами на 2200 зрителей.

На стадионе еще предстоит построить входную группу с колоннами, которые уже частично выполнены, и легкоатлетическую арену с 400-метровой круговой и 100-метровой прямой беговыми дорожками, два сектора для прыжков и два открытых теннисных корта.

Напомним, что стадион Краснознаменного Черноморского флота построен в 1949 году, он стал первым послевоенным спортивным объектом Севастополя.