Подпорную стену на Адмирала Октябрьского обещают отремонтировать, а тоннель — начать проектировать

Проблему сползания участка подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского решат, а саму улицу разгрузят строительством тоннеля от ул.Пожарова до ул.Генерала Петрова.

Об этом на очередном пленарном заседании Законодательного собрания 1 июня заявил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено, отвечая на вопрос депутата Андрея Куринова.

По словам депутата, накануне на заседании комитета по городскому хозяйству прозвучала информация об активизации оползневых процессов со стороны Первой горбольницы в стороны ул.Адмирала Октябрьского. В связи с этим он поинтересовался действиями исполнительных служб, предположив, что одним из вариантов решения проблемы могло бы стать строительство тоннеля от ул.Пожарова до ул.Генерала Петрова.

— В каком состоянии этот проект? — обратился депутат к чиновнику.

В ответ П.Иено объяснил, что знает ситуацию с подпорной стеной уже на протяжении двух лет, и поскольку стена находится на балансе департамента городского хозяйства, неоднократно обсуждал этот вопрос с его руководством.

— Эта подпорная стена находится на балансе горхоза, и они должны этим заниматься. Надеюсь, что Евгений Сергеевич (Горлов) сейчас в процесс включится, я ему еще раз об этом сказал. Они должны эту подпорную стенку восстановить, — ответил на вопрос П.Иено.

Однако А.Куринова не вполне устроил такой ответ.

— Оползневые процессы непредсказуемы. Если завтра, в связи с дождливым началом лета перекроют этот проезд, какие мероприятия будут проводиться, как мы решим транспортный коллапс? — попытался добиться большей конкретики депутат.

— В режиме ЧС сделаем ее завтра, сил у нас на это хватит. У нас с вами есть очень отличный подвед — ГБУ «Севастопольский Автодор», у которого на сегодняшний день сконцентрированы все компетенции, которые выполняет сложные объекты и не боится любой поставленной задачи. Решение найдем! — заверил П.Иено.

Что касается тоннеля, то, по словам и.о.губернатора, контракт уже подписан.

— Приступаем к проектированию, как только начнем проводить геологические и археологические изыскания. Я думаю, что вместе с вами и жителями, которые там живут и переживают за все это, совместно эту работу отработаем. Тоннель нужен, он существенно разгрузит центр города. Поэтому будем делать, в планах в 2024 году приступить к СМР, — продолжил П.Иено.

При этом он сказал, что настраивают проектировщика к концу года «выдать хотя бы уже проект в первом приближении».