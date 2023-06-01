Подавать заявления на биометрические загранпаспорта опять можно

В пресс-службе МВД России по вопросам миграции сообщили о возобновлении с 1 июня 2023 года приема заявлений на выдачу заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, с десятилетним сроком действия (загранпаспорт нового поколения).

Теперь заявление на получение загранпаспорта можно подать непосредственно в территориальный орган МВД РФ, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или же в форме электронного документа через «Госуслуги».

Напомним, что со 2 февраля 2023 года в связи с высоким спросом на микросхемы, встраиваемые в бланк, прием заявлений на оформление биометрических паспортов был приостановлен. Тогда производитель микросхем предприятие «Микрон» заявило о необходимости перенастройки оборудования. При этом владельцев загранпаспортов старого образца заверили, что оба их вида — старого и нового образца —равнодействительны во всех зарубежных поездках.

Основным достоинством биометрического паспорта является наличие микрочипа, на котором в электронном виде содержится персональная информация о владельце паспорта. Последнее способствует упрощенному процессу идентификации личности.