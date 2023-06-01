О городской электричке предложено забыть

Пока в городе нет Генерального плана — все остальные рассуждения по любому поводу бессмысленны.

Об этом 1 июня заявил депутат Вячеслав Горелов, выступая на заседании Законодательного собрания после отчета и.о. заместителя губернатора Севастополя Павла Иено о работе департамента транспорта и транспортной инфраструктуры за прошлый год.

Депутаты поинтересовались у профильного чиновника, в каком состоянии находится проект городской электрички? На что П.Иено сообщил, что электричкой занимаются коллеги из Крымской железной дороги (КЖД).

— Я с руководителем КЖД постоянно на связи. Те проектировщики, которые были выбраны ими для выполнения проектных работ. Они с ними, насколько я знаю, на сегодняшний день, контракт расторгли, — заявил чиновник. При этом признал, что городу такой проект все-таки необходим.

— Тот пассажиропоток, динамика, которая есть, мы автомобильным транспортом не вывезем. В любом случае надо развивать все виды общественного транспорта: морской, электрический... И городская электричка, по моему личному убеждению, даст толчок инвесторам. Нужно будет создавать инфраструктуру вокруг остановочных пунктов. Их надо синхронизировать с остановочными площадками и другим общественным транспортом. Поэтому ждем наших коллег. Правительство Севастополя все, что было необходимо, все задачи выполнили, — доложил П.Иено.

Свою позицию по этому вопросу высказал и депутат Вячеслав Горелов. Он предложил кардинальное решение.

— Давайте, забудем о городской электричке и рассуждениях по этому поводу до утверждения Генерального плана. Мы не договоримся по поводу того, где у нас будут люди жить, где будут работать... Когда мы все поймем город, к которому мы идем, тогда и будем говорить про рокады, про транспортные каркасы и прочее. Надо выстроить приоритеты: Генеральный план, а под него уже все остальное. Пока нет Генерального плана все остальные рассуждения по любому поводу бессмысленны, — считает В.Горелов.

Проекта не будет

О том, что Крымская железная дорога расторгла контракт на проектирование городской электрички Севастополя стало известно 24 мая, когда на сайте госзакупок опубликовали решение об одностороннем отказе от исполнения контракта стоимостью 130 млн рублей.

Ранее за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, проектной организации была выставлена претензия и университет оштрафовали на 650 тысяч рублей.

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I начал проектирование инфраструктуры городской электрички в 2021 году. Согласно контракту, Университет путей сообщения в срок до 5 июля прошлого года должен был предоставить заказчику проектно-сметную документацию объекта, но работы выполнены не были.