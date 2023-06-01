На новых территориях будет своя железная дорога

Правительство РФ утвердило распоряжение о создании предприятия «Железные дороги Новороссии», которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Такое решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок.

Работники предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и концерна «Железные дороги Донбасса» смогут трудоустроиться в новую организацию в том числе в порядке перевода.

Предприятие будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке.