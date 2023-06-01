Льготные проездные карты сделают виртуальными

С 1 июня в России стартует эксперимент по апробации механизма, который позволит льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эксперимент пройдет на добровольной основе в заинтересованных регионах.

Чтобы создать виртуальную социальную карту, нужно будет привязать карту «Мир» к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. После этого будет достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте — система сразу определит, есть ли у гражданина необходимая льгота, и в случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд.

Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года.

Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан. При этом при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.