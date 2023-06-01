Кандидатом в терновские депутаты от правящей партии стал пенсионер МВД

Пенсионер МВД и сторонник партии А.Феоктистов обогнал своих соперниц — члена партии «Единая Россия» культорганизатора Терновского центра культуры и досуга Юлию Козлову и беспартийного фельдшера-лаборанта Первой горбольницы Наталью Литвинову. Победитель примет участие в довыборах в Совет Терновского муниципального округа.

Дополнительные выборы проводят, поскольку глава и одновременно депутат Терновского МО Владимир Прокопенко покинул пост в связи с новым назначением.

Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» — непременный этап, по результатам которого отбираются кандидаты в депутаты на предстоящих выборах. В Севастополе уже много лет его проводят по упрощенной модели: голосуют только члены партии и ее сторонники, которые проживают на избирательном округе.