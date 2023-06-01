Городские власти открестились от оплаты смартфоном в транспорте

В Севастополе хотят ввести оплату поездок в общественном транспорте по банковской карте, до этим занимается не департамент транспорта.

Об этом стало известно на заседании Законодательного Собрания, где заместитель губернатора Павел Иено отчитывался перед депутатами о работе подведомственного ему департамента транспорта за 2022 год.

На жалобу депутата Артема Гордиенко, что широко анонсированная в СМИ акция льготной оплаты проезда в общественном транспорте через смартфон с 1 июня, дала сбой, чиновник сообщил, что департамент транспорта к этому не имеет никакого отношения.

— Я думаю, что это какая-то отдельная инициатива. Мы к этой задаче подходим по-другому, – заявил П.Иено.

Он рассказал парламентариям, что у департамента и компании ЕГКС в этом году заканчивается соглашение о сотрудничестве и ведомство готовит новую конкурсную документацию.

— Мы хотим сориентироваться и перейти на платежную систему «Мир», на банковскую карту. Чтобы она была той карточкой, которая персонифицирует каждого перевозчика. Таким образом человек не будет покупать какую-то специальную карту, а будет платить своей банковской картой,а у нас будет проходить оплата в безналичной форме, — разъяснил П.Иено.

По его словам, на сегодняшний день только 12% платежей производятся наличными, а после перехода на банковскую карту, о наличной оплате можно будет забыть.

Напомним, что с 1 июня по 30 сентября 2023 года ООО «Единая городская карта Севастополя» объявила, что при поддержке национальной системы платежных карт (НСПК)

будет проходить акция, дающая скидку на проезд в восемь рублей на любом транспорте города Севастополя при оплате смартфоном через NFC с привязанной картой «Мир».