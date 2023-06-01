Футбольный клуб «Севастополь» будет выступать во Второй лиге Футбольной национальной лиги

Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ), с правом со следующего сезона выступать во Второй лиге. Об этом ТАСС 1 июня сообщил генеральный директор клуба Валерий Чалый. По его словам, Клуб будет выступать в дивизионе «Б».

Он также назвал это событие историческим моментом, которого ждали. Он также отметил, что это приведет к расширению игровой географии.

— ... играя в чемпионате и кубке Крымского футбольного союза, мы никуда не выходили, никогда ни с кем не играли. Здесь получается другая ситуация, которая позволяет клубу развиваться как в спортивном плане, так и во всех остальных моментах, которые существуют в профессиональном футболе», – прокомментировал событие В.Чалый.

Футбольный клуб «Севастополь» стал первым крымским клубом, получившим лицензию на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза.