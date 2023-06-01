Дума обсудит денонсацию договора об Азовском море и Керченском проливе

Госдума России на пленарном заседании в четверг, 1 июня, планирует обсудить денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Законопроект о денонсации договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 24 мая. Документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года, в нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, сообщает ТАСС.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. В пояснительной записке к проекту о денонсации в свою очередь указано, что после принятия в состав РФ новых регионов «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только» России.