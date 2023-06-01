Автобусный маршрут №39 из Орлиного в Учкуевку вернут

Решение о возобновлении прямых автобусных рейсов из Байдарской долины на городской пляж на Северной стороне города уже принято.

Об этом 1 июня сообщил бывший директор департамента транспорта, а ныне заместитель губернатора Севастополя Павел Иено на пленарном заседании Законодательного собрания Севатсополя.

Спикер парламента Владимир Немцев передал замгубернатора обращение от председателей ТОСов и жителей Байдарской долины с просьбой предоставить им сезонный маршрут «Орлиное – Учкуевка», который существовал в 2021 году и пользовался популярностью и селян, но в 2022 году был ликвидирован.

— Решение относительно восстановления этого автобусного маршрута принято. Сейчас мы проводим конкурсные процедуры. Данный маршрут будет, — пообещал П.Иено.

Правда, он не уточнил, на какое число запланирован первый рейс, как часто автобус будет курсировать и во сколько обойдется поездка к далекому морю.