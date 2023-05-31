Зовут в Херсонес на «Ночь географии»

В музее-заповеднике Херсонес Таврический во второй раз пройдет Международная просветительская акция «Ночь географии».

Для гостей будут организованы бесплатные экскурсии «Растительный мир Херсонеса Таврического», познавательные игры, которые предложат воспринять Херсонес не только как исторический, но и как географический объект.

Акцент будет сделан на местную флору, которая, как утверждается, таит в себе множество загадок. В числе объектов показа – яблоня у Античного театра, старинная гледичия, сирень и самшит у Монетного двора, тис в Византийском дворике.

В качестве еще одного занятия увлеченным ночной географией предложат короткометражный фильм о подводной археологии, просмотр которого состоится в шатре в Саду миниатюр.

Дополнительным развлечением станут различные игры. Например, дженге, позволит почувствовать себя архитекторами и строителями оборонительных стен.

Дальше все пойдет не по географической, а опять-таки по исторической канве: игра в «Морские баталии» посвящена морским сражениям средних веков и нового времени, «Словодел» – истории возникновения письменности, «Мельница» – периоду существования Древней Руси.

Перечисленные забавы и развлечения намечены на 2 июня, с 18.00 до 20.00.