Стеклянные бусины Марии Шаровой

В небольшой и единственной в Севастополе «Мастерской лэмпворк» на Камышовском шоссе — несложное оборудование, позволяющее мастеру работать со стеклом и вручную изготавливать бусины. Сами изделия аккуратно распределены по прозрачным контейнерам: однотонные и цветные, простые и сложные, с рисунком и без, в изделиях и россыпью. Когда-то такие были частью женского русского костюма, теперь же...

Средневековая мода

Кемерово и Новосибирск для М.Шаровой — свои города. Училась она на историческом факультете в Кемеровском госуниверситете, защитила дипломную работу по теме «Одежда Новгорода 9-12 века». Словом, изучала средневековую моду древнего Новгорода, а заодно участвовала в исторических реконструкциях и дружила с ролевиками.

К этапу защиты диплома подошла, полностью собрав костюм новгородской женщины. Вот только для того, чтобы самостоятельно сделать стеклянные бусины-украшения, дополняющие костюм, пришлось поучиться.

От недостекла до лэмпворка

На урок к мастеру по лэмпворку (художественная обработка стекла в пламени горелки) она пришла с учебником по археологии, сразу заявив, что хочет сделать не просто бусину, а бусину историческую, под стать тем, чей возраст исчисляется пятью тысячелетиями. Их находят археологи в Египте и Месопотамии.

Это непрозрачные бусины черно-зеленого цвета, без рисунка и не особо похожие на современные стеклянные украшения. Оказывается, одна из вероятных теорий происхождения стекла — использование глазури, которой покрывали гончарные изделия и которая со временем стала самостоятельным материалом. Правда, не сразу в привычном для нас виде. В современных археологических музеях, например, в Херсонесе, выставлена так называемая стеклянная паста, которую археологи называют недостеклом.

А вот прозрачное стекло появилось столетиями позже. Интерес к этой теме студентки из Сибири искренне удивлял даже ее научного руководителя. Однако участие в мастер-классах только разогрело ее любопытство, не ограничившееся временем студенчества.

Организация собственного маленького производства началась с покупки горелки, кислородного концентратора, баллона, стекла и всяких мелких приспособлений, которые обошлись ей, тогда педагогу местного Дома культуры, примерно в 100 тысяч рублей. Правда, перед тем она овладела и тысячелетней технологией, с использованием глиняного горна, кузнечных мехов и древесного угля. В такой печи получали температуру в 700-800 градусов.

Но все это были знания из книг и научных монографий, а М.Шаровой хотелось быть поближе к местам, откуда собственно пошел предмет ее интереса. Именно по этой причине она приехала в Крым, а затем обосновалась в Севастополе.

К этому времени девушка уже обрела мастерство, была неоднократным участником различных фестивалей и даже имела учеников.

Реплики и сувениры

В Севастополе ей не составило особого труда найти единомышленников: познакомилась с археологами, реконструкторами, музейщиками.

— Сюда я ехала с целью заниматься исторической бусиной, чтобы рассказать людям о ней. Здесь та земля, где их делали, откуда они импортировались по Волжскому пути, по славянским землям. Сюда их привозили из Египта, Греции, Рима, который даже устроил здесь стекольные мастерские, — рассказывает М.Шарова.

В Крыму она влилась в привычную для себя среду, став постоянным участником военно-исторических фестивалей, различных реконструкций, посетителем исторических и краеведческих музеев и заповедников. В их числе Неаполь-Скифский, Херсонес Таврический, музей Кара Тобе, Черноморский археологический музей-заповедник «Калос Лимен», музеи Керчи.

Со временем мастер начала делиться с музеями результатами своего труда, изготавливая реплики (повторение, но не копии) на хранящиеся там раритеты, а также делая достойные музеев сувениры ручной работы.

— Я по-прежнему работаю с книжкой по археологии, фотографирую все, что есть в музеях, — продолжает рассказ М.Шарова.

Наряду с крымскими заказами она получает их из Краснодара, Ростова-на-Дону, Новгорода и даже из Исторического музея в Москве, где теперь тоже есть ее работы.

— Подобно тому, как тысячи лет назад бусины отправляли по Волжскому пути с шелками и специями, я сейчас отправляю сделанное в Севастополе в Москву, — улыбается художница.

Что касается сувениров, то это браслеты, нашейные украшения или отдельные бусины, разнообразие которых даже у нее в мастерской поражает: от просто бусин до браслетов и многорядных украшений в современной сборке.

— Не все бусины я делаю по археологическим находкам. Есть стилизованные, просто для красоты, они отлично подходят к современной одежде. Так или иначе, все они популяризируют русское народное творчество, — показывает девушка образцы своих изделий, а заодно зарисовки, наброски...

С пылу, с жару

Для наглядности процесса художница садится на рабочее место, берет готовую специальную стеклянную заготовку для создания рисунка, длинную спицу, включает вытяжку и кислородно-пропановую горелку. В ее руках в пламени горелки стекло расплавляется, накручивается на спицу, выравнивается по форме. Теперь дело за рисунком — в горячий стеклянный шар с помощью другой спицы вплавляется стекло другого цвета.

В процессе работы мастер проводит нам краткий урок химии: для достижения синего цвета в стекло добавляют кобальт, красного — соединение марганца. Буквально за несколько минут она изготовила классическую греческую бусину бирюзового цвета с белыми и синими точками, вплавленными в стекло основы.

— Вот! — М.Шарова убирает от горелки готовую бусину, поясняя, что теперь главное — выдержать температурный режим остывания.

Работу, как эта, она называет ремеслом. А на изготовление сложных, по-настоящему художественных изделий иногда уходят месяцы.

Кстати, не так давно к ней пришла заказчица, которая, как и она сама когда-то, раскрыла книжку по археологии, показала картинку и заказала украшение к русскому народному костюму, характерному для конкретного исторического периода.