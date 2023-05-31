Севастопольских дельфинов считают и фотографируют

«Каждый выход в море — это непростая работа, и, чем больше там происходит, тем она напряженнее. Теперь в ней участвуют и наши новые волонтеры от РНКБ», — рассказали активисты центра реабилитации дельфинов в социальных сетях.

В конце прошлого года банк стал партнером центра «Безмятежное море». Теперь зоозащитники ведут фото- видеорегистрацию поведения дельфинов, включая подводные съемки и фотографирование спинных плавников для дальнейшей индивидуальной идентификации и отслеживания судьб китообразных у побережья Севастополя.