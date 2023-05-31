Расследуют причину падения футбольных ворот

Сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району Севастополя начали проверку происшествия, в результате которого был травмирован ребенок.

Установлено, что 30 мая 11-летний ученик 5 класса отправился в гости к своему другу, где мальчики на спортивной площадке по улице Шевченко играли в футбол. Со слов матери пострадавшего ребенка, сын повис на верхней перекладине ворот, после чего они перевернулись. С множественными переломами стопы он был госпитализирован.

Сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району незамедлительно подключились к выяснению обстоятельств происшествия. Проверка организована по сообщениям СМИ и по материалам, поступившим из органов прокуратуры. Следствием будет дана оценка действиям лиц, которые устанавливали ворота, а также управляющей компании, в чьем ведении находится площадка на предмет ее содержания в надлежащем состоянии.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю.