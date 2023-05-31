Опять представит Севастополь на Международной молодежной олимпиаде стандартов

Девушка из Севастополя Карина Ищук во второй раз выступит в составе сборной России на Международной молодежной олимпиаде по стандартам в Корее. Но на этот раз севастопольская школьница завоевала право быть не просто членом команды, а ее капитаном.

Как сообщается. в ходе предварительного отборочного этапа организаторам из системы Росстандарта надо было отправить эссе на тему «Для чего нужны стандарты?». Карина изложила свои мысли относительно обоснованности и необходимости стандарта по беспроводным наушникам. Благодаря этой работе севастопольская школьница получила право принять участие в финальном всероссийском отборе в сборную команду России, который состоялся в Нижнем Новгороде.

В сборную команду России также вошли Дарья Сурова из Нижнего Новгорода, Виктория Ечина из Томска, Даниил Буртов из Казани, Динар Дусов из Уфы, София Пастернак из Луганска и Карина Ищук из Севастополя. Как и К.Ищук, Д.Сурова вошла в сборную России во второй раз.

Известно, что Российская Федерация в 2023 году примет участие в Международной молодежной олимпиаде стандартов во второй раз.

Сама же олимпиада проводится с 2006 года, при поддержке Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК).