Севастополь рисовали сердцем

В конкурсе участвовали юные художники в возрасте от 5 до 17 лет. Жюри оценило работы и определило победителей во всех четырех возрастных номинациях.

Итак, в категории 5-7 лет лучшей работой признан рисунок «Первая прогулка в Херсонесе» Доминики Пищуровой, второе место — у Егора Шаповалова за рисунок «Приморский бульвар», третье — у Дианы Горбачевой, изобразившей севастопольских дельфинов.

Среди живописцев 8-10 лет победила Василиса Большакова, нарисовавшая «Рыбалку на Графской пристани». Работа «1035 лет Крещению Руси в Херсонесе» Ольги Шахновской заняла второе место, «Вид на Балаклаву» Полины Малиновской — третье. Поощрительный приз присудили Руслану Балану за рисунок «Снежный Севастополь».

В возрастной категории 11-13 лет пальма первенства досталась Софии Сиротко

за рисунок «Встреча кораблей на Приморском бульваре», на втором месте — Роман Бородинов с рисунками «Листригоны» и «Заход в Балаклавскую бухту итальянского парохода», третье место — у Федора Баландина за работу «Козы на Историческом бульваре».

Поощрительный приз в этой категории присудили Екатерине Шапринской за рисунок «Корабли неприятеля на рейде».

В возрастной категории 14-17 лет первое место заняла Екатерина Кононенко за рисунок «Понтонный мост», второе — у Милы Ананьевой за работу «Защитники Севастополя», третье — у Елизаветы Гетьман – автора рисунка «Осада Севастополя 1854 год. 4-й бастион». Поощрительный приз достался Марии Жучковой, за иллюстрации к «Севастопольским рассказам» Льва Толстого.

Награждать победителей и призеров будут 1 июня в 14.00 в здании Севастопольской детской художественной школы, что на улице Ленина, 47.