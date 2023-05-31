Началась реставрация Балаклавского дворца культуры

Подрядчик наконец-то устанавливает забор по периметру здания, чтобы приступить к капитальному ремонту.

Компания «Теплостройсервис», которой доверили реставрацию Балаклавского дворца культуры, переоформила лицензию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и получила в городском управлении по охране объектов культурного наследия разрешение на проведение реставрационных работ. Об этом «Севастопольской газете» рассказала директор Балаклавского Дворца культуры Марина Ткачева.

По ее словам, все документы для проведения ремонтно-реставрационных работ у подрядчика в порядке.

«Строители к работе приступили», — не без удовольствия отметила М.Ткачева.

Подрядчику до конца года предстоит выполнить серьезный объем работ по замене всех инженерных коммуникаций, а также реставрации, консервации и воссозданию оснований, фундаментов, кладок, архитектурно-лепного декора и обновлению декоративно-художественной штукатурки и отделки в бывшем здании балаклавского ДОФа.

Реставрационные работы должны завершиться не позднее 20 декабря 2023 года.

Государственный контракт на реставрацию здания Балаклавского дворца культуры на сумму 202 миллиона рублей был заключен между Единой дирекцией капитального строительства Севастополя и ООО «Теплостройсервис» в конце прошлого года.

Через некоторое время стало известно, что у подрядчика истек срок действия лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, поэтому в январе 2023 года она была приостановлена Министерством культуры Российской Федерации. На сегодняшний ООО «Теплостройсервис» обладает действующей лицензией, которая продлена до 2028 года. О чем имеется запись в реестре лицензий Минкультуры РФ.