На «Хрустальном» будет галечный пляж

Пляж «Хрустальный» который год продолжают странно благоустраивать: на смену зеленому резиновому покрытию пришла тротуарная плитка, а теперь вот — галька.

Бетонные работы, которые вот-вот начнутся на пляже, — это ограждение галечного пляжа, который теперь будет разнообразить пляжную инфраструктуру «Хрусталки».

Справедливости ради отметим, что тротуарная плитка, которой упорно и не один раз выкладывали пляж, успешно выстояла под напором осенних и зимних штормов. Теперь же «Хрустальному» придется выдержать очередной натиск креатива — на этот раз там сооружают элитные галечные зоны отдыха.

Как рассказали «Севастопольской газете» рабочие, завершающие установку опалубки, всего таких участков на пляже будет два: ниже, в параллель со скандально известным открытым бассейном, и еще один, «за поворотом».

При этом тротуарную плитку снимать никто не собирается, гальку насыпят сверху и установят шезлонги. Будет ли вход на такой пляж платным, рабочим не известно. Говорят, скорее всего, да, поскольку хозяин бассейна — он же хозяин пляжа. Точно им не известно и о том, к какому сроку оба галечных участка будут готовы.

При этом рабочие сообщили, что уже на следующий день начнут лить бетон в опалубку.

Что касается бассейна, то он исправно функционирует, маня голубой водой и белыми пластиковыми шезлонгами, расставленными по периметру. Как следует из таблички, посетить бассейн можно с 9.00 до 19.30, правда не бесплатно, как когда-то обещал тогда еще директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, а за 1000 рублей.

Об этом приветливо сообщают на ресепшне ближайшего к бассейну ресторанного комплекса, обещая за эту самую тысячу воду в бассейне температурой 23-24 градусов, а еще шезлонг и полотенце.

Востребованность предлагаемой услуги пока явно под вопросом. Правда, те же рабочие утверждают, что посетители в бассейне редко, но бывают.

О подготовке пляжа «Хрустальный» к купальному сезону свидетельствует рабочий с ведром белой краски и кисточкой, которой он старательно красит балясины и компании подростков, с разгона сигающие в воду.