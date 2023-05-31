Изменились правила посещения Опукского заповедника

Понедельник и вторник в заповеднике объявлены днями тишины, поэтому посещение его территории в эти дни невозможно, сообщил информационно-туристический портал объединенной дирекции ООПТ ФГБУ «Заповедный Крым».

Все платные виды разрешений: стандартный и льготный тариф №1 на экскурсию «Урочище Опук» и туристическое разрешение на маршрут «Приозерный» оформляются на кассе возле главного входа.

Все бесплатные виды разрешений: местного жителя и льготное на маршрут «Приозерный», а также разрешение по льготному тарифу №2 на экскурсию «Урочище Опук» по-прежнему оформляются на сайте ФГБУ «Заповедный Крым» — zapovedcrimea.ru.

Ранее дирекция сообщала, что в мае в заповеднике наступает основной сезон кладок яйц дикими птицами.