Футбольные ворота покалечили ребенка

В результате происшествия на спортплощадке во дворе 11-летний мальчик с множественными переломами попал в больницу.

Во дворе домов 3, 4, 5 на ул.Шевченко на детской спортивной площадке 30 мая произошел несчастный случай. Во время игры на ребенка упали футбольные ворота. Мальчика со множественными переломами доставили в детскую городскую больницу №5.

Об этом в чате заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова сообщила его тетя Анна Елец, приложив к сообщению результат компьютерной томографии.

Женщина просила чиновника, в чьем подчинении находится департамент городского хозяйства, разобраться в произошедшем и принять меры.

Она также написала, что по мнению врачей, последствия падения металлических ворот на тело или голову мальчика могли бы стать необратимыми. А.Емец поинтересовалась, проводятся ли проверки безопасности установленного оборудования на детских и спортивных городских площадках.

На следующий день в соцсетях Е.Горлов ответил, что в ситуации разбираются. Директор управляющей компании находится на связи с родителями мальчика. Вся необходимая помощь уже предложена.

Несчастным случаем также заинтересовалась городская прокуратура. Следователи проводят проверку по информации о травмировании ребенка.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации данной игровой площадки со стороны ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района-2», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре города. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Повторяющиеся трагедии

В Севастополе происшествия с плохо закрепленными воротами не редкость. В 2018 году на футбольном поле школы №52 села Верхнесадовое во время игры на 13-летнего подростка упали футбольные ворота. Парень погиб.

В 2020 году на открытой спортивной площадке в районе ул.Коммунистической на мальчика упали плохо закрепленные футбольные ворота и повредили ему позвоночник.