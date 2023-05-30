Женщина хотела обмануть судьбу, но обманули ее

Севастопольские оперативники в Челябинске задержали гадалку, обманом похитившую 364 тысячи рублей у женщины из Севастополя, переживавшей за судьбу мужа.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю совместно с коллегами из Челябинска задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Полицейские установили, что 48-летняя жительница Севастополя нашла в соцсети страничку с рекламой гадания. Поскольку ее супруг находился в зоне проведения специальной военной операции, женщина решила воспользоваться услугами онлайн-ведуньи, чтобы узнать о его судьбе.

После сеанса так называемой диагностики гадалка сообщила женщине, что ее семью в ближайшем будущем ждут очень серьезные неприятности. Но изменить судьбу можно только перечислив крупную сумму на указанный счет. По завершении ритуала ведунья обещала все деньги вернуть обратно. Испуганная женщина поверила мошеннице, в точности выполнила все инструкции и перечислила 364 тысячи рублей на продиктованный счет. Потом, осознав, что стала жертвой мошенницы, она обратилась в полицию.

В ходе выезда в служебную командировку в Челябинск оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя ранее судимая за мошенничество местная жительница. Во время обыска в квартире задержанной полицейские изъяли планшетный компьютер, три мобильных телефона, три банковские карты и 15 сим-карт.

В отношении злоумышленницы сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальный срок наказания, грозящий гадалке, — лишение свободы на срок до шести лет.