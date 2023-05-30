Западный фасад Дворца детского и юношеского творчества не оградят

На сайте госзакупок размещена информация о расторжении контракта на выполнение работ по установке ограждения вдоль Западного фасада здания и частичный аварийный ремонт кровли Дворца детского и юношеского творчества по адресу пр.Нахимова, 4.

Заказчик работ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества, сумма контракта — 2 млн рублей, подрядчик — ООО «Промальп Эдельвейс».

Из представленной на сайте информации следует, что контракт был заключен 11 ноября 2022 года со сроком исполнения — 15 мая 2023 года. Далее имеется информация о расторжении контракта 21 апреля 2023 года.

Расторжение контракта, предметом которого является выполнение работ по геологическому изучению недр, связано с невозможностью его исполнения, в том числе из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию.