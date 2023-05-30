В 2023 году «Артек» примет детей из почти 50 стран

Международный детский центр «Артек» в 2023 году примет на отдых более тысячи детей из порядка 50 стран, также на смены приедут более 13 тысяч детей из всех российских регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

В 2022 году, после двухлетнего перерыва, детский центр принял почти 1,5 тысяч детей из 35 государств.

«Артек» полностью готов к началу летней оздоровительной кампании. За четыре смены мы планируем принять на обучение 13 184 ребенка из всех субъектов Российской Федерации, в том числе ребят из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В целом за 2023 год количество детей из новых субъектов РФ, отдохнувших в «Артеке», превысит цифры прошлого года более чем в два раза. В рамках международного сотрудничества в период 6-9 смен готовимся встретить более тысячи детей-иностранцев из около 50 государств», — приводятся в распространенном сообщении слова директора лагеря Константина Федоренко.

Отметим, что в пятой смене в «Артеке», которая закончилась в конце мая, участвовало 584 школьника из Южного федерального округа, в том числе 182 ребенка из Севастополя.

Справка

«Артек» — в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. «Артек» — один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. К своему 100-летию в 2025 году «Артек», как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.