Строят новый военный госпиталь

Замглавы МО РФ Тимур Иванов проверил ход строительства военного госпиталя в Севастополе. До конца текущего года военные строители обещают завершить строительство.

Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов 27 мая осуществил рабочую поездку в войска Южного военного округа (ЮВО). В том числе он посетил строительный объект в Севастополе, где на площади 8,5 га строится новый военный госпиталь на 150 мест, сообщили в пресс-служба Министерства обороны РФ.

Медицинский комплекс, оснащенный самым современным оборудованием и медтехникой, будет состоять из более чем 20 зданий и сооружений. Среди них, лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, и другие объекты.

В новом госпитале можно будет пройти все виды исследований. Там разместятся реанимационное, хирургическое, урологическое, эндоскопическое, диагностическое, травматологическое, кардиологическое, гинекологическое и ожоговое отделения, сосудистая хирургия и неврология.

Стройка военно-морского госпиталя в районе Дергачей, на ул.Горпищенко, 148 началась 6 октября 2022 года, закончить объект военные строители обещают до конца текущего года.