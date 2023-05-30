Строительство комплекса на ул.Генерала Крейзера взяли на прокурорский контроль

Речь идет о завершении строительства жилого комплекса с объектами соцкультбыта, общественного питания, офисными помещениями и многоярусным паркингом по улице Генерала Крейзера. Чтобы было более понятно, это стройка, которая долгие годы совсем не украшает Стрелецкий спуск — от пл.Восставших до ул.Пожарова.

Как сообщили в прокуратуре города, возведение данного комплекса было начато еще до 18 марта 2014 года на средства более 50 граждан. Точнее, разрешение выдано 28 февраля 2014 года со сроком сдачи — сентябрь 2018-го. Однако по вине застройщика, длительное время обязательства по завершению работ и передаче жилых помещений в собственность граждан не выполнялись.

В мае 2023 года прокурор Ленинского района Антон Кугатов и его заместитель Алексей Литвин выехали на объект. В обсуждении хода работ и перспектив их завершения приняли участие представители застройщика — ЖСК (жилищно-строительный кооператив) «Центр». Совместно были определены действия, которые будут способствовать скорейшему вводу объекта в эксплуатацию.