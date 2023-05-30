Рыбный праздник живота проходит без севастопольцев

В Москве начался традиционный фестиваль «Рыбная неделя». На гастрономический праздник доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов, сообщили в пресс-службе оргкомитета городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

С 26 мая по 4 июня на площадках в центре столицы и округах москвичам предложен широчайший выбор рыбных деликатесов. В торговых шале представлены черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб. Вся продукция — напрямую от поставщиков — рыбозаводчиков и рыболовецких предприятий.

Обычно крымские и севастопольские производители доставляли в Москву черноморские деликатесы — мидии, барабульку и вкуснейшую керченскую хамсу. Но в этом году представители севастопольской рыбопромышленной отрасли в гастрономическом празднике в столице не участвуют, сообщила пресс-служба департамента экономического развития Севастополя.

С начала специальной военной операции на Украине северо-западная часть Черного моря закрыта для судоходства. В том числе запреты наложены и на определенные районы возле Севастополя. Это привело к частичной остановке деятельности севастопольских и крымских рыбаков.