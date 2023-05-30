Приехал помочь и поддержать

Сводная казачья бригада «ДОН» — это Добровольческий корпус, который несет боевую службу по всему фронту Специальной военной операции, от Донбасса до Херсона. Там служат не по призыву и повестке. Все, взявшие в руки оружие, — добровольцы. Командует корпусом знаменитый доброволец, экс-сенатор и бывший военный Алексей Кондратьев, прошедший не одну войну и имеющий огромный боевой опыт и многочисленные награды за ратный труд. Туда, по приглашению давнего друга, Бахчисарайского казачьего атамана Сергея Юрченко, отправился на этот раз Андрей Соболев со своей гуманитарной миссией поддержки и помощи нашим воинам.

«Безусловно, привозимые мной продукты и предметы обихода важны для ребят в условиях боевой работы, — говорит Андрей. — Но не менее значимым и нужным, на мой взгляд, является простое человеческое общение, слова поддержки, искренняя заинтересованность в сегодняшней жизни и судьбах каждого участника СВО. И конечно песни, которые я везу туда и исполняю на импровизированных концертах. О нынешней войне и событиях связанных с ней пою немного, главная тема моего «полевого репертуара» — любовь, мирная жизнь, семья, разлуки, ожидания и встречи. В этих песнях есть место грусти, радости и даже шутки. А главное — надежде. Нужно видеть глаза суровых воинов, слушающих мои стихи и песни, чтобы понимать важность таких поездок, и стремиться туда снова и снова».

Справка: Андрей Соболев — сенатор от города Севастополя в 2014 -2017 г.г., председатель общественной организации «Соотечественники Севастополя», журналист, поэт, автор-исполнитель, общественный деятель. С 2014 года ведет постоянную гуманитарную работу в республиках Донбасса и вооруженных силах страны.