Открылся центр профилактики когнитивных расстройств

На базе Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания открыт первый в регионе центр профилактики когнитивного здоровья у лиц старшего возраста. В нем любой желающий сможет бесплатно пройти тестирование на наличие когнитивных изменений и получить рекомендации, куда можно обратиться за медицинской помощью, если это необходимо.

Кроме того, в центре на ул.Хрусталева, 27 будут проводиться занятия по программе «Школа активного долголетия» — все желающие 55+ смогут записаться на уроки по развитию памяти и спортивные занятия. В дальнейшем на базе центра также откроется «Школа ухода» для родственников, заботящихся о больных с когнитивными изменениями или заболеваниями.

Центр в Севастополе открылся благодаря волонтерам-медикам в рамках программы благотворительного фонда «Память поколений» в рамках проекта деменция.net.

«Активное долголетие» — это комплексная программа фонда для улучшения качества жизни старшего поколения, поддержания социальной активности и сохранения когнитивного здоровья. Фонд в партнерстве с ВОД «Волонтеры-медики» уже открыл подобные центры в 10 регионах в 2022 году, а в этом году откроет еще в пяти: в Ставропольском крае, Удмуртии, Чувашии, Севастополе и Саратове.

К сожалению, деменция и болезнь Альцгеймера «молодеют» по всему миру и обретают форму настоящей эпидемии. Проблема выходит на общенациональный уровень — согласно оценкам экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, деменцией в мире страдает более 55 миллионов человек в возрасте старше 65 лет. Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 78 миллионов, а к 2050 — до 139 миллионов. Но с помощью правильной профилактики когнитивные нарушения можно отсрочить и, если заметить их вовремя, облегчить состояние больного и повысить уровень его жизни, правильно подобрав медицинскую терапию.

В рамках открытия волонтеры-медики провели для посетителей когнитивную зарядку. Также посетителей ждут тренинги и мастер-классы, помогающие развивать память, концентрацию внимания и мышление.

«Когнитивные заболевания — тема, которую у нас в стране не принято обсуждать, и отсюда очень низкая информированность населения. Мы хотим помочь преодолеть этот барьер и дать доступные инструменты для диагностики. В Севастополе проживает более 150 тысяч человек старше 55 лет — им нужно особенно внимательно следить за своим когнитивным здоровьем, и новый центр в этом поможет», — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Зарядка для мозга

Фонд «Память поколений» подготовил упражнения, стимулирующие различные функции работы мозга для сохранения его когнитивных функций, мышления и памяти.

1. Одной рукой соедините в круг большой и указательный пальцы, а другую руку сожмите в кулак и поднимите большой палец вверх. Меняйте позы.

2. Сначала на двух руках вверх поднимите указательный и средний пальцы (ушки зайчика), а затем поза меняется и верх поднимаются указательный палец и мизинец (рога козочки). Меняйте положение пальцев.

3. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой — за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук наоборот.

4. Поочередно перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний, и т. д. Упражнение выполняйте в прямом и обратном порядке.

5. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально симметричные рисунки, буквы.

Такая когнитивная гимнастика помогает улучшить взаимодействие правого и левого полушарий мозга, а также усовершенствовать мелкую моторику, координацию и внимание.