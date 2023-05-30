Национализированные солнечные электростанции передадут Крымэнерго

Правительство Республики Крым намерено передать государственному унитарному предприятию (ГУП) «Крымэнерго» оборудование группы компаний «Солар», которое принадлежало украинским бизнесменам Андрею и Сергею Клюевым и было национализировано по решению Госсовета региона.

«Оборудование национализированных солнечных электростанций планируется передать ГУП «Крымэнерго». Сейчас идет инвентаризация. Отказываться от этого ресурса не будем», — сказал С.Аксенов ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что оплата выработанной солнечными электростанциями электроэнергии будет оплачиваться по стандартному тарифу.

Крымэнерго — крупнейшая энергетическая организация Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч юридических лиц. Компания обслуживает 33,1 тысяч км линий электропередачи и более 10 тысяч подстанций.

Национализация

Госсовет Крыма 24 мая расширил перечень национализированного имущества иностранных граждан и государств, поддерживающих киевский режим. В список вошли дополнительно 57 позиций, в том числе винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», торговые площади «Скай плаза» в Ялте, сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и компания».

По словам спикера Госсовета региона Владимира Константинова, в перечне также значатся солнечные батареи группы разных компаний под названием «Солар», принадлежащих украинским бизнесменам, братьям Андрею и Сергею Клюевым. На момент возвращения Крыма в Россию группа компаний «Солар» управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове: «Родниковое», «Охотниково», «Перово», «Митяево», общей мощностью 227,3 МВт.