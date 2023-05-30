На Приморском бульваре — фотовыставка о Херсонесе

На площадке между Институтом Биологии Южных морей и Дворцом детского и юношеского творчества развернута выставка фотографий, посвященных 240-летию основания Севастополя и Херсонесу.

Всего 20 большеформатных снимков объединены общим названием «Херсонес. Ахтиар. Севастополь: от падения Херсонеса до основания Севастополя». Устроитель и организатор выставки — Фонд «Моя история» — предлагает с помощью фотографий вспомнить, как все начиналось.

«В античности на территории, на которой расположен современный Севастополь, располагалась греческая колония Херсонес, основанная выходцами из Гераклеи Понтийской в V веке до н.э. Вскоре Херсонес стал одним из основных греческих полисов Причерноморья и в дальнейшем распространил свое влияние на весь Западный Крым», — такая аннотация предваряет просмотр фотовыставки.

Как утверждается далее, именно Херсонес сегодня служит тем связующим звеном, которое соединило воедино два города на одной земле: старый Херсонес и новый Севастополь. Еще одно утверждение, что в фундаментах современных зданий города лежат камни, вытесанных трудолюбивыми херсонеситами.

Кроме собственно фотоснимков, желающим углубиться в пласты истории предлагают с помощью смартфона отсканировать QR-код, обозначенный в нижнем правом углу каждой фотографии, и перейти на сайт фондмояистория.рф, чтобы узнать о реализуемых им проектах, предприняв большое путешествие во времени. Это будут архивные документы и материалы об археологических изысканиях, которые ведутся на территории полуострова, а также о переменах, которые претерпел Херсонес Таврический в последние годы.

На снимках — музей каменных древностей — лапидарий, обновленная, выполненная в дереве, входная группа на территорию заповедника, деревянные настилы-дорожки, густо покрывающие территорию заповедники, смотровая площадка со скамейками.

В качестве еще одного достижения, на одном из стендов указано проведение с 2019 года на территории древнего города мультимедийного шоу-спектакля «Грифон».

Фотовыставка проходит сразу на двух площадках. Вторая — находится на центральной аллее самого музея-заповедника «Херсонес Таврический». Обе будут экспонироваться до 25 июня.

Остается выразить надежду, что в самое ближайшее время на скамейки, что напротив экспозиции на Приморском бульваре, будут возвращены доски, недавно снятые и увезенные на перекраску, как это уже сделано на остальной части бульвара.

Тогда, возможно, и посетителей фотовыставки будет больше.