Лазаревский сквер должны отремонтировать до 1 ноября

На капитальный ремонт этого общественного пространства на Корабельной стороне Севастополя затратят 71 млн рублей.

Государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы» выбрало единого подрядчика и заключило с ООО «Авес-строй» контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сквера Лазарева на пересечении улиц Якутской и Лазаревской.

Проектную документацию на благоустройство сквера в 2019 году разработала самарская фирма «Проектно-конструкторское бюро «Волгостромпроект». На объекте планируется прокладка инженерных сетей, ограждение, уличное и ландшафтное освещение, создание пешеходных зон: дорожки вымостят тротуарной плиткой из гранитного щебня, организуют две асфальтобетонные парковочные площадки.

В сквере появятся велосипедные дорожки, площадки тихого отдыха, спортивные площадки с резиновым покрытием. Предусмотрено размещение 20 уличных скамеек, 16 урн для мусора, 166 бетонных тумб. Для детей разных возрастов установят комплекты «Маленький пешеход» со светофорами; детский городок и горку с баскетбольным щитом; два комплекта маятниковых качелей; шахматные гигантские фигуры, каждая из которых высотой 63 см; нарисуют краской классики.

По плану озеленения обустроят партерный посевной газон, цветники и ковровые клумбы, высадят 36 кипарисов, 131 тую шаровидную, 95 каштанов.

Капремонт проводится за деньги Москвы в рамках мероприятий «Содержание и развитие парков, скверов» подпрограммы «Развитие благоустройства города Севастополя». Работы должны быть завершены до 1 ноября 2023 года.

Это не первый контракт компании «Авес-Строй» в Севастополе. Фирма завершила работы по благоустройству сквера у знака «Покорителям космоса» на ул.Гагарина и никак не может закончить реконструкцию скверов на пл.Восставших.

Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Проведение экологической экспертизы было не предусмотрено. Также среди документов нет историко-культурной — археологической экспертизы, не смотря на то, что старейший сквер расположен недалеко от 3-го бастиона — Большого Редана. В период Первой обороны Севастополя там шли ожесточенные оборонительные бои.