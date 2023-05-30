Херсонская область получит 3,4 млрд рублей на ремонт дорог

Финансирование ремонта дорог в Херсонской области из федерального бюджета составит 3,4 млрд рублей в 2023 году, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«3,4 миллиарда рублей выделяет федеральный бюджет на ремонт главных областных дорог в 2023 г. Причем это именно те трассы, которые в апреле выбрали голосованием в соцсетях правительства Херсонской области сами люди», — цитирует А.Алексеенко ТАСС.

Всего до конца 2023 года будет отремонтировано 119 километров трех региональных дорог. Это участки самых загруженных дорог, которые необходимо привести в нормативное состояние. В частности, будет отремонтировано около 65 км автодороги Чаплынка – Новотроицк – Рыково, почти 23 км дороги Великая Лепетиха – Ивановка – Геническ, 31,5 км участка от автодороги Херсон – Симферополь до подъезда к Скадовску.

«Всего до 2027 г. предстоит сделать 1 639 километров областных дорог, что позволит привести в нормативное состояние 85% нашей дорожной сети», — сообщил А.Алексеенко.

По предварительным расчетам, в ремонт херсонских дорог за пять лет будет вложено более 62 млрд рублей.

По Херсонской области проходит дорога в Крым, по которой с материка на полуостров идут грузовики в обход Крымского моста.