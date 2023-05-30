ЕГЭ по русскому языку написали 2410 севастопольских выпускников

Этот первый обязательный экзамен, необходимый 11-классникам для получения аттестата зрелости и дальнейшего поступления в вузы по всем направлениям. Именно поэтому ЕГЭ по русскому языку писали в 13 (из 12) пунктах сдачи.

Экзамен включил 27 заданий базового уровня сложности, 26 из которых требовали краткого ответа, а один — развернутого. На все это было отведено три с половиной часа.

Второй обязательный экзамен — по математике все выпускники школ будут сдавать 1 июня.

Как рассказал «Севастопольской газете» выпускник 11-го класса Севастопольского политехнического лицея Егор Шамеев, тестовые задания не вызвали у него какого-либо затруднения, и даже показались легкими.

— Я немного волновался за последнее, развернутое задание. Но когда время дошло не него, понял, что ответы на предыдущие вопросы уже подготовили меня к тому, чтобы верно выполнить и его. Мне даже понравилось, — прокомментировал полученный опыт молодой человек.

Результаты сдачи экзамена по русскому языку станут известны не позднее 16 июня.