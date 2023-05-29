В рейтинге регионов по уровню благосостояния семей в 2022 году Севастополь – на 76 месте

Рейтинговая таблица уровня благосостояния семей по регионам составлена по заказу РИА Новости экспертами РИА рейтинг на основе официальной статистики.

За основу формирования рейтинга взяты два показателя: потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2022 году, а также потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с одним ребенком после минимальных расходов в 2022 году.

В результате такой рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, там после минимальных расходов в семье с двумя детьми остается 118 тысяч рублей, с одним – 135 тыс рублей.

Следом идут Москва, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Так, в Москве для семьи с двумя детьми остаток составляет 89,6 тыс рублей в месяц, а для семьи с одним ребенком – почти 103 тыс рублей.

Севастополь занимает 76 строчку с показателями 10,880 тыс руб и 26,413 рублей тыс руб, соответственно.

Всего в таблице – 85 регионов, предпоследняя строчка досталась Республике Ингушетия, там по первому показателю зафиксировано отрицательное значение (-203 тыс руб), по второму +15,6 тыс рублей. Замыкает рейтинг Кабардино-Балкарская Республика (соответственно, -7,298 тыс руб и 10,432тыс руб).