В Юхарину балку добавили автобусов

После возмущений жителей района Юхариной балки о недоступности общественного транспорта в их отдаленный район даже после мартовского запуска маршрута №65, были добавлены четыре дополнительных рейса.

И планируют добавить еще четыре рейса в июне.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале, теперь на маршруте «5-й км Балаклавского шоссе – Юхарина балка» будут выполняться не восемь, а 12 рейсов. От 5-км отправление в 7.00, 7.45, 13.00, 14.00, 18.30, 19.15. От конечной в Юхариной балке — в 7.20, 8.05, 13.30, 14.30, 19.00, 19.45.

«Возможна корректировка расписания в зависимости от дорожной обстановки +/- 10 минут»,— прокомментировал сообщение М.Развожаев, добавив, что с 5 июня планируется добавить еще четыре рейса.

На фотографии, которой проиллюстрировал сообщение губернатор, автобус средней вместимости. А в марте, когда об открытии маршрута сообщал дептранс, на фото была маршрутка.

Жители Юхариной балки несколько лет просили власти города обеспечить их асфальтированной дорогой и общественным транспортом. Грунтовую дорогу к аэродрому «Юхарина Балка»- СНТ «Ветерок» отремонтировали в 2021 году. Автобус №65 на 5-й км Балаклавского шоссе появился в марте 2023 года, но из-за недостаточности рейсов и малой вместимости проблем с транспортной доступностью не решил.