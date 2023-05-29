В Дагестане — конго-крымская лихорадка

Первый в текущем году подтвержденный случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой — острой инфекционной болезнью — выявлен в Дагестане. Число обратившихся к врачам от укусов в этом году выросло в два раза по сравнению с прошлым, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«На 29 мая 2023 года в городе Махачкала зарегистрирован один подтвержденный случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Укус (клеща) произошел на дачном участке», — цитирует сообщение ТАСС.

Факты обращения в медицинские организации были зарегистрированы в 30 административных территориях республики. Наибольшее число укусов выявлено в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Хасавюртовском и Тарумовском районах.

«В медицинские учреждения обратилось 346 (в 2022 году — 170) человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 162 ребенка», — добавили в ведомстве.

В регионе начато проведение акарицидных (от клещей) обработок парков и скверов, обработано более 30% подлежащего крупного и мелкого рогатого скота.

О конго-крымской лихорадке

Впервые возбудитель конго-крымской лихорадки был выявлен в середине 1940-х годов минувшего века в Крыму, а спустя десятилетие — в Центральной Африке. Заболевание сопровождается общей интоксикацией организма, кровоизлиянием и отказом внутренних органов. Его возбудителем является вирус, который передается человеку при укусе клеща.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность при заболевании конго-крымской лихорадкой составляет около 30%.