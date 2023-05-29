Устанавливаются обстоятельства ночной аварии

Около половины третьего ночи на понедельник, 29 мая, 47-летний водитель на «Рено» в районе дома № 5/3 на пл.50-летия СССР не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору.

В результате ДТП водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшестви, сообщили в пресс-службе УМВд России по Севастополю.