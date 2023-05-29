Штормовое предупреждение будет действовать до конца мая

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 мая, ночью 31 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с.

На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0.5-1.5 м без достижения опасных отметок. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщили в крымском МЧС.

Прогноз синоптиков на 29 мая: за счет развития активных внутримассовых конвективных процессов на полуострове в ближайшие двое суток пройдут сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17°; днем +19...+24°, в горах +13...+18°.

В среду, 31 мая, интенсивность осадков заметно ослабеет. Температура воздуха существенно не изменится.