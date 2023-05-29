Самые дружные дворы ждали и дождались

Ждали три года

Рано утром 26 мая во двор к победителям конкурса «Самый дружный двор» 2020 года на улицу Хрулева, 12 пришли строители.

«Ну, вот и жители по ул.Хрулёва, 12, кажется, дождались строительства тренажерной площадки, грант на которую был получен в 2020 году. Обещанного же три года ждут, да?» — иронично написали в телеграм-канале активисты района на Корабельной стороне.

Согласно проекту на двух небольших участках площадью 167 кв.м в их дружном дворе установят тренажеры, уложат искусственное покрытие и сделают ограждение.

Вроде бы радоваться надо, но жители беспокоятся. По их мнению, во дворе теперь небезопасно: «Строительная площадка не обнесена упреждающей лентой, не огорожена от детей, которых во дворе всегда много».

Жители просят, сделать всё по правилам, так, чтобы никто во время строительства не пострадал.

Задержка на два года

Самый дружный двор на пр.Октябрьской Революции, 56, 56А выиграли конкурс в 2021 году. Во дворе, по сообщениям общественников, уже сделали дорожки, осталось установить спортивную площадку и беседку для детей.

«Нам везут песок, гудрон. Быстро, быстро строят двор. Бригадир за всем следит, а прораб руководит!» — стихами в соцсетях отреагировали жильцы на начало благоустройства. Но бдительные севастопольцы в комментариях к посту усомнились в качестве выполняемых работ.

«Согласно ГОСТу толщина асфальта на придомовой территории должна составлять около четырех сантиметров и укладываться на выровненное основание с песчано-щебневой подушкой. Судя по фотографии, там и двух сантиметров не будет. Так что я бы не спешил радоваться раньше времени», — говорится в одном из комментариев. В других интересуются, сколько зеленых насаждений вырубили на обустраиваемой территории? Люди заметили, что рабочие, прокладывающие пешеходные дорожки и благоустраивающие двор, мало заботятся о деревьях и кустарниках. Разрабатывая участок они рубят корни растений или сами зеленые насаждения.

Жители соседних дворов-победителей, где работы пока не начались, справедливо возмущаются: «Мы тоже выиграли конкурс «Самый дружный двор» в 2021 году на сумму два миллиона рублей, реализация проекта должна была быть в 2022 году. Но до сих пор тишина». «И мы выиграли и ноль ответа. Колобова, 21, принимали участие в прошлом году. Правительство Севастополя, не подскажете, почему у нас до сих пор ничего не делается», — жалуются люди.

Причины и обещания

В департаменте городского хозяйства затяжной простой объясняют задержкой поставок оборудования, трудностями с логистикой, пандемией, некачественными проектами, удорожанием материалов, отсутствием финансирования.

По их данным, в общей сложности за 2020 и 2021 годы не благоустроено около полусотни «дружных дворов», которые приведут в порядок до конца 2023 года.