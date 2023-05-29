Региональный чемпионат по брейн-рингу провели впервые

В зале «Альтаир» севастопольского отделения Малой академии наук прошел Первый региональный чемпионат по игре «Брейн-ринг». Соревнования посвятили 240-й годовщине образования Севастополя.

Участниками игры стали школьники 7-8-х классов из шести учебных заведений города. В их числе четыре команды Малой Академии наук («Ахтиар», «Таврида», «Brain storm» и «IQ-шники»), а также команда «Маяк» гимназии №7 и «Адреналин» гимназии №8.

Организаторами стали Малая Академия наук, Центр выявления и поддержки одаренных детей города Севастополя «Альтаир» и севастопольский клуб интеллектуальных игр «IQ-мена».

Как рассказал «Севастопольской газете» главный организатор и ведущий турнира Владимир Неграш, предложенные ребятам вопросы касались истории, географии, а также исторических событий истории Севастополя.

По его словам, всего ребята сыграли 20 игр, во время которых постоянно менялись лидеры турнирной таблицы.

В результате первое место заняла команда «Ахтиар», второе – «Brain storm», третье досталось знатокам из гимназии №7.