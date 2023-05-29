Платим смартфоном за проезд со скидкой

Оплатить поездку в общественном транспорте Севастополя, сэкономив восемь рублей, можно будет смартфоном по карте «Мир» до конца сентября.

«С 1 июня по 30 сентября 2023 года при поддержке национальной системы платежных карт (НСПК) будет проходить акция, дающая скидку на проезд в восемь рублей на любом транспорте города Севастополя при оплате смартфоном через NFC с привязанной картой «Мир», — сообщает в социальных сетях ООО «Единая городская карта Севастополя».

Для участия в акции необходимо в приложении на телефоне (например, MirPay) привязать карту платежной системы «Мир», активировать NFC и оплачивать проезд в транспорте. На момент оплаты будет зарегистрирована полная стоимость проезда, но на момент списания денежных средств в банке удержат на восемь рублей меньше.

Историю поездок и списаний по банковским картам и мобильным устройствам можно контролировать в личном кабинете на сайте bilet.nspk.ru. Обратите внимание: действует только для Андроидов.

На вопрос, не опасно ли вводить номер банковской карты для оплаты проезда, на сайте дан ответ, что безопасность оплаты банковскими картами в общественном транспорте обеспечивается на нескольких уровнях: Национальной системой платежных карт (является оператором системы транспортного предпроцессинга) и банком, выпустившим карту. Решения, которые используются в процессе оплаты, современны и соответствуют всем стандартам безопасности.

Если ваша карта не имеет функцию бесконтактной оплаты (на это указывает специальный значок), обратитесь в свой банк для ее замены. Условия замены и обслуживания такой карты необходимо уточнять в своем банке.

Сейчас проезд в общественном транспорте Севастополя стоит 30 рублей при оплате банковской картой или наличными, когда платишь картой ЕГКС — выходит дешевле — 24 рубля.