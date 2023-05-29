Перечислила дистанционным мошенникам четыре миллиона рублей

На протяжении нескольких недель злоумышленникам удавалось обманывать жительницу Севастополя. Она оформляла на себя кредиты и перечисляла деньги мошенникам.

Предварительно установлено, что в марте текущего года 60-летней женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности регионального коммерческого банка и сообщили, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредиты, поэтому необходимо их опередить, оформить кредитный заём и перечислить деньги на резервные счета.

Для убедительности звонившие отправили жертве фотографию поддельного удостоверения сотрудника банка. Позже ей позвонили другие сообщники мошенников, представились сотрудниками правоохранительных и следственных органов, убедили выполнять все полученные инструкции и держать в тайне общение с ними. Следуя указаниям аферистов, потерпевшая на протяжении нескольких недель оформила в двух банках кредиты на общую сумму четыре миллиона рублей и перечислила их на продиктованные злоумышленниками расчетные счета. Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой дистанционных преступников, то обратилась в полицию.

Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Полиция Севастополя в очередной раз напоминает: и сотрудники правоохранительных органов, и работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах со счетом, никогда не убеждают их перечислять деньги куда-либо и тем более оформлять для этого кредиты. Это делают только мошенники!