От Учкуевки до Качи могут построить дополнительный объезд

О перспективах строительства дополнительной объездной дороги, которая сможет обеспечить, в частности, транспортной доступности садового товарищества «Лаванда», что расположено по улице Жемчужная, 16, в зоне пляжа «Учкуевка», «Севастопольской газете» сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

О существующей проблеме в редакцию написал пенсионер Константин Померанский, владелец земельным участком в том самом СТ. Пенсионер пожаловался, что на протяжении нескольких лет не может добиться запрета на парковку автомобилей на автодороге протяженностью 200 метров от базы отдыха «Яркий берег» до границ СТ «Лаванда».

«Эта дорога имеет ширину шесть метров, на оставшихся трех метрах разъехаться двум автомобилям невозможно. Водители паркуют свои машины рядом с пляжем и не хотят пользоваться стоянкой в зоне пляжа «Учкуевка», рядом с АЗС. Запрещающие знаки имеются, но для водителей они почему-то не существуют. ГИБДД молчит, департамент транспорта не видит проблемы, городская архитектура ответа не дает. Уширить дорогу невозможно, поскольку с одной стороны, забор БО «Яркий берег», а с другой, пляжная зона», — написал К.Померанский.

По его информации, ведущая к СТ «Лаванда» дорога становится парковкой в курортный сезон. В это время из-за засилья автомашин не могут проехать ни машины скорой помощи, ни пожарные, ни такси. Второго въезда-выезда в СТ «Лаванда» не существует, хотя согласно градостроительным нормам, он быть должен.

Жалобу пенсионера «Севастопольская газета» изложила в информационном запросе» департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Оттуда ответили, что департамент рассмотрел обращение и поручил ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» продумать варианты обеспечения транспортной доступности и эксплуатации участка автомобильной дороги 67 Н-1318 подъезд к пос.Кача — БО «Яркий берег». ГКУ рекомендовано рассмотреть возможность обустройства дополнительного объезда и ремонта автомобильной дороги.