Обсудят связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока

В Севастополе откроется VII Международная научная конференция «Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока».

Организаторы конференции — Институт востоковедения Российской академии наук, Севастопольский государственный университет, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», на базе которого будет проходить данный научный симпозиум.

Участники обсудят политические, торговые и культурные связи Крыма с государствами Средиземноморского региона и странами Востока в древности, средневековье и новое время, письменные источники по истории Крыма, Средиземноморского региона и стран Востока, историографию и картографию Черноморской и Средиземноморской акватории, вопросы археологии, нумизматики и эпиграфики Крыма, артефакты международных экономических и культурных связей, этническую историю Крыма и сопредельных территорий в прошлом и настоящем, империи в борьбе за Крым (Римская, Византийская, Золотая орда, Османская, Российская), межнациональные и политические отношения народов Крыма в прошлом и настоящем.

Конференция будет проходить в очном и онлайн форматах. Ее открытие состоится 30 мая, в 10.30 в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический».